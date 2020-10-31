Иммунолог объяснил, кому стоит повременить с прививкой от коронавируса

https://static.news.ru/photo/562e856a-1bfb-11eb-a876-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцина от коронавируса может подействовать не на всех. В определённых случаях не нужно торопиться с вакцинацией, объяснил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, примерно 1% населения может недостаточно эффективно отвечать на вакцинацию или не отвечать вовсе. Зачастую это зависит от индивидуальных особенностей организма, передаёт радио Sputnik.

Способность отвечать на вакцинацию зависит от множества факторов: от состояния иммунной системы в момент вакцинации, от правильности проведения техники иммунизации, от стабильности и активности вакцины. Кроме того, есть люди с иммунодефицитными состояниями, и количество таких заболеваний исчисляется уже сотнями, — сказал иммунолог.

Также Викулов объяснил, что множество факторов влияет на образование антител к коронавирусу, в их числе принимаемые человеком препараты и его хронические заболевания.

На продукцию антител могут влиять принимаемые препараты, наличие обострения определённых заболеваний, а главное — достаточное количество клеток, которые продуцируют эти тела, то есть наличие механизма, обеспечивающего образование и переключение антител. В отношении защиты от COVID-19 антитела играют далеко не единственную и далеко не самую главную роль, — отметил специалист.

В некоторых случаях прививку лучше отложить до тех пор, пока организм не придёт в норму и для вакцинации не останется общих или индивидуальных противопоказаний. То есть пройдут обострения любых хронических заболеваний, острых состояний, включая острые респираторные заболевания, гриппы, инфекции. Нужно ли проверять иммунный статус перед прививкой, должен решить врач — иммунолог-аллерголог после обследования пациента.

Любые острые ситуации являются относительным противопоказанием или ситуацией, которая требует ожидания. Человеку нужно сделать паузу, чтобы подобрать более подходящий момент для вакцинации, — резюмировал Викулов.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова, испробовавшая на себе вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», рассказала о первых результатах прививки.