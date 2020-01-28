https://static.news.ru/photo/25585b64-41e0-11ea-8d05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что может помочь человеку защититься от ОРВИ.

По её словам, в первую очередь необходимо хорошо высыпаться и проветривать помещения, в которых человек подолгу находится — квартиру и офис.

Нужно, чтобы поступал свежий воздух, а ещё обязательно пользоваться увлажнителями, особенно в спальнях, где человек находится по восемь часов, — подчеркнула она.

Врач уточнила, что из-за отопления и морозов влажность воздуха падает. Это приводит к сухости слизистой носа и носоглотки, благодаря чему вирусу проще проникнуть в организм. Особенно поддерживать влажность в помещении необходимо курильщикам и аллергикам, слизистая которых и так травмирована.

Нужно урегулировать свою стрессовую нагрузку. Люди чаще болеют тогда, когда у них какой-то стрессовый период, — добавила Ярцева.

Она отметила, что следует не забывать про регулярные физические нагрузки, а также о вакцинации.

Специалист добавила, что если кто-то из коллег заболел, необходимо носить защитную маску, проветривать кабинет и устраивать прогулки на свежем воздухе, передаёт «360».

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