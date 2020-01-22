https://static.news.ru/photo/5e5f0166-3d20-11ea-be70-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon 2013/CandyBox/Global Look Press

В РФ начался сезонный подъём заболеваемости гриппом.

Об этом сообщает Роспотребнадзор. По его данным, в двух субъектах РФ пока незначительное превышение эпидпорога. Однако удельный вес вируса гриппа увеличивается каждую неделю, передаёт « Интерфакс ».

То есть эпидподъем начинается, но, когда достигнет пика, непонятно, — сообщила начальник управления Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Эксперты Роспотребнадзора подготовили для жителей России рекомендации, как избежать гриппа и ОРВИ. Среди них — предостережение от посещения массового скопления людей без маски, совет не касаться руками носа, рта и глаз. Также россиянам рекомендуют тщательно мыть руки, проветривать помещения, проводить влажную уборку и больше гулять.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россиян предупредили о возможной вспышке птичьего гриппа A (H5N8). По данным Роспотребнадзора, его переносчиками могут стать не только птицы, но и свиньи.