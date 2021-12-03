Иммунолог назвала симптомы коронавируса у вакцинированных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на борьбу с «омикрон»-штаммом коронавируса до 10 декабря. Кроме того, до 15 декабря кабмин должен утвердить региональные планы действий по предотвращению распространения нового варианта COVID-19, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации: обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), — говорится...