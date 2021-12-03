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Иммунолог назвала симптомы коронавируса у вакцинированных

Врач: у вакцинированных симптомы заражения COVID сходны с непривившимися
16:09, 03 декабря 2021
Иммунолог назвала симптомы коронавируса у вакцинированных Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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  Привившиеся от коронавируса при заражении COVID-19 сталкиваются с теми же симптомами, что и те, кто процедуру вакцинации не прошёл. Об этом в интервью Lenta.ru рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По её словам, признаки инфекции могут быть как ярко выраженными, так и слабыми.

Симптомы у привитых такие же, как у непривитых — насморк, кашель, слабость, першение в горле, может быть невысокая температура, а может быть и ярко всё выражено, — сказала специалист.

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