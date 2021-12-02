Врач рассказала о главном симптоме «омикрона»

Медики из ЮАР предупредили, что заражение «омикрон»-штаммом коронавируса часто сопровождается ощущением глубокой усталости и слабости, однако это не всегда связано с COVID-19, заявила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова. По её словам, самостоятельно отличить обычное переутомление от COVID-19 бывает сложно, поскольку симптом характерен для разных заболеваний, сообщает радио Sputnik.

К сожалению, этот симптом не отличить от обычной усталости самостоятельно: и в том, и в другом случае люди жалуются на одно и то же. А дальше — искусство врача, который должен, осмотрев пациента и задав вопросы, понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания, — рассказала врач.

Она добавила, что чувство усталости, возникающее у пациентов с COVID-19, может быть вызвано рядом причин.

Это связано с серьёзными изменениями в иммунной системе, серьёзными изменениями в работе головного мозга, в ткани нервной системы. Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость. Всё это в совокупности проявляется в ослабленном мышечным тонусе, подавленном эмоциональном фоне, — подчеркнула Павлова.

При появлении сильной усталости, уверена врач, лучше сразу сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Ранее стало известно, что штамм «омикрон» является в три раза более заразным, чем предыдущие варианты коронавируса, для людей, уже перенёсших COVID-19. С таким заявлением выступили учёные из ЮАР. По их мнению, факт выздоровления после предыдущих вариантов коронавируса не обеспечивает защиты от «омикрона».