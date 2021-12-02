Перенёсших коронавирус предупредили об опасности «омикрона»

Штамм «омикрон» является в три раза более заразным, чем предыдущие варианты коронавируса, для людей, уже перенёсших COVID-19. С таким заявлением выступили учёные из Южно-Африканской Республики (ЮАР), которую называют эпицентром распространения нового штамма, сообщает Reuters.

Выводы о заразности «омикрона» сделаны после совместных исследований, проведённых Центром эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национальным институтом инфекционных заболеваний (НИИЗ).

Данные показывают, что «омикрон»-штамм обладает способностью обходить иммунитет от COVID-19, полученный заразившимися более ранними вариантами коронавируса, — пояснили учёные.

Сотрудница НИИЗ Энн фон Готтберг на брифинге регионального представительства ВОЗ в Африке добавила, что факт выздоровления после предыдущих вариантов коронавируса не обеспечивает защиты от «омикрона».

Мы видим рост числа людей, победивших ранее коронавирус, которые повторно заболевают COVID-19 в результате распространения «омикрон»-штамма, — отметила она.

Готтберг уточнила, что прежде в ЮАР переболевшие не заражались штаммом «дельта», однако теперь ситуация изменилась. Защиту от серьёзных форм заболевания, госпитализации и смерти может обеспечить лишь вакцинация от COVID-19, считает сотрудница НИИЗ.

Ранее стало известно, что «омикрон»-штамм может стать причиной более половины всех заражений коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы. Об этом говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в котором проанализировали возможное распространение нового варианта COVID-19.