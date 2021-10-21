Иммунолог назвал преимущество от адаптации штаммов коронавируса к вакцинам

Адаптируясь к вакцинам штаммы коронавируса вынуждены изменять свои свойства: например, они могут стать менее заразными. Такое мнение высказал иммунолог Николай Крючков в беседе с Lenta.ru.

Уже произошло снижение эффективности вакцин где-то процентов на 10–15, ближе к 15 уже. Оно будет и дальше происходить. Дело в том, что когда вирус адаптируется к вакцинам, то он изменяет и другие свои свойства, в целом может быть и снижение заразности, — заявил Крючков.

Крючков пояснил, что для адаптации к вакцинам вирусу приходится «лавировать», изменяя свои параметры. Однако это «крайне тяжело», поэтому штаммы коронавируса иногда теряют показатели заразности, чтобы противостоять вакцинам.

Он лавирует, чтобы быть оптимальным в данный конкретный момент, естественно, к вакцинам он тоже адаптируется, — резюмировал Крючков.

Ранее иммунолог Крючков рассказал, какие штаммы коронавируса лучше других обходят иммунитет. По его словам, «лямбда» и «бета» справляются с этой целью лучше «дельты».