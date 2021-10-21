Иммунолог оценил способность штаммов коронавируса обходить иммунитет

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Новый штамм коронавируса AY.4.2 был дважды зафиксирован в Твери и один раз в Санкт-Петербурге. Причём последний был секвенирован ещё в сентябре, когда AY.4.2 в России быть не могло. Эксперты полагают, что алгоритм, который анонсирует выявленные в стране штаммы, мог ошибиться, но более жизнеспособная мутация вируса может появиться в ближайшее время, пишет «Коммерсант».

Инфекционист, сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич рассказала, что вирус, выявленный в Петербурге, был секвенирован ещё в сентябре, когда AY.4.2 в России циркулировать не мог. По её...