Иммунолог оценил способность штаммов коронавируса обходить иммунитет
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:19, 22 октября 2021
Фото: Гришкин Денис/Агентство «Москва»
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Штаммы коронавируса «лямбда» и «бета» обходят иммунитет лучше «дельты», однако она более широко распространена в мире. Об этом Lenta.ru рассказал иммунолог Николай Крючков.
Можно сказать, очень предварительно, что «лямбда» и «бета»-линии немного лучше обходят иммунную защиту. «Дельта» тоже неплохо обходит, лучше, чем «альфа», но при этом хуже, чем «гамма» и «лямбда». При этом мы видим, что «гамма» и «лямбда» меньше распространена в мире, чем «дельта», и только в определённых странах, где она исходно появилась, — пояснил Крючков.
Эксперт добавил, что когда становится больше привитых людей, свойства вируса также имеют привычку меняться. Заразность вируса сильно не упадёт, пояснил он, приводя в пример «дельту», у которой есть восьмипроцентный шанс заразить привитого человека. При этом новый штамм AY.4.2 будет заразнее на 10–15%, но совместными усилиями учёных этот показатель можно будет снизить до максимум 11%, заверил Крючков.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что скорость распространения новой мутации коронавируса AY.4.2 сравнима с «дельта»-штаммом.