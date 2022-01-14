Голикова назвала регионы, в которых снижается уровень иммунитета к COVID

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала в эфире телеканала «Россия 24» пять регионов, где уровень коллективного иммунитета к коронавирусу начал снижаться. В их число вошли Москва, Московская, Белгородская области, Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика. За прошедшие пять суток, по словам Голиковой, показатель коллективного иммунитета улучшился и составляет 63,7%. В Санкт-Петербурге, Карелии, Севастополе и в Чукотском автономном округе он составил больше 80%.

При этом за этот же период времени мы фиксируем и снижение показателей коллективного иммунитета в пяти регионах — Москва, Московская, Белгородская области, Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика, — сказала вице-премьер.

Она уточнила, что для всех регионов выпущены рекомендации ревакцинировать население из-за наступающей новой волны пандемии. Падению уровня коллективного иммунитета, по её словам, поспособствовали новогодние каникулы.

Ранее Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в регионах сильно выросла за последние пять суток. В 21 регионе фиксируется превышение среднероссийского уровня заражений коронавирусом. В 37 наблюдается общий рост заболеваемости.