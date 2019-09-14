https://static.news.ru/photo/86d68a46-d6c4-11e9-9cef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Вредные привычки, предпочтения в еде и определённый образ жизни провоцируют развитие разных видов рака. Среди триггеров: курение, злоупотребление алкоголем, недостаток физических упражнений, а также некоторые заболевания, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Например, обилие в рационе жирного красного мяса влияет на появление опухолей в прямой кишке. Спиртное «бьёт» по печени, поджелудочной. В последнем случае смертность особенно высока. Инфекция Helicobacter pylori часто вызывает тяжёлый недуг в желудке, вирус папилломы человека (ВПЧ) ведёт к развитию новообразований шейки матки у женщин, пишет « Интерфакс ».

При этом врач призвал не «сидеть сложа руки» тех, у кого родственники умерли от онкологии, поскольку «генетический вклад в заболеваемость составляет всего 15–20%, остальное — это образ жизни». Учёный посоветовал регулярно проходить профилактические осмотры и сдавать специфические анализы.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли в России медикаментов, Каприн сообщил: «Лекарств достаточно — и российских, и зарубежных, и даже незарегистрированные тестируются в большом объёме».

Ранее News.ru сообщал, что чрезмерное употребление курицы и индейки влечёт за собой риск развития раковых опухолей. К такому выводу пришли онкологи из Оксфордского университета.