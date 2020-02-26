Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хронические воспаления в организме часто вызываются нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. По словам экспертов-медиков, для оздоровления сердца и сосудов хорошо подходит средиземноморская диета.

Рекомендации специалистов приводит «Профиль». Медики советуют обратить внимание на горох, фасоль, чечевицу и эдамамэ (незрелые соевые бобы). Бобовые содержат много белка, клетчатки, калия и магния, которые имеют выраженный противовоспалительный эффект....