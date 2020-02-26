https://static.news.ru/photo/4114272a-58ba-11ea-b5bf-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Коронавирус COVID-19 передаётся не только воздушно-капельным путём: чтобы защититься от инфекции, нужно чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты, регулярно убираться дома, заявила главный санитарный врач России Анна Попова.
«Простые и известные» правила гигиены, отметила она, помогут остаться здоровым.
Кроме воздушно-капельного, скорее всего, распространяется возбудитель и фекально-оральным путем через грязные руки, через грязную воду также может распространяться, поэтому базовые принципы личной гигиены сегодня должны соблюдаться неукоснительно, — подчеркнула Попова.
Главный санитарный врач посоветовала россиянам не въезжать в страны с неблагоприятной эпидситуацией и остаться дома, «сберегая своё здоровье».
Как писал NEWS.ru, к 26 февраля вирусом заразились более 81 тысячи человек, из которых 78 тысяч — в Китае. В России зафиксировано лишь два случая заражения. Жертвами коронавируса стали около 2,8 тысячи заболевших, более 30 тысяч выздоровели.