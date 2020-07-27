Глава РАН предупредил россиян о новых вспышках коронавируса

https://static.news.ru/photo/363eb9e8-d031-11ea-af9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Новые вспышки заражения коронавирусной инфекцией будут фиксироваться в РФ до тех пор, пока не начнётся использование вакцины. Об этом заявил глава Российской академии наук Александр Сергеев во время поездки в Крым.

В Москве сейчас опять рост начался. Очень много бессимптомных пациентов. Конечно, будет продолжать вирус гулять по стране, чудес же не бывает. Пока нет вакцины, будут вспышки, — цитирует ТАСС академика, ответившего на вопрос о том, стоит ли ждать в РФ второй волны коронавируса.

По мнению Сергеева, достаточно трудно определить, является ли любой новый всплеск заражений второй волной. Он подчеркнул, что без вакцинации единственное, что может остановить COVID-19, — это коллективный иммунитет.

Глава РАН напомнил, что, например, в Москве сейчас уже около 60% жителей имеют антитела к инфекции.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине.

Клинические испытания российской вакцины против COVID-19, разработанной во взаимодействии Минобороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, были завершены 20 июля. Последняя группа из 20 добровольцев покинула Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Учёные ещё будут анализировать полученные результаты испытаний и составлять итоговые отчёты. Однако уже известно, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены антитела к COVID-19. Компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся.

Ожидается, что массовое применение российской вакцины от коронавируса станет возможным лишь в начале следующего года, сообщил источник в российском правительстве. Несмотря на то что вакцину планируют зарегистрировать в начале августа, сначала она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев. За добровольцами, находящимися в домашних условиях, будут наблюдать врачи, писал NEWS.ru.