Генетик: пациенты с муковисцидозом особенно подвержены коронавирусу

Люди с таким наследственным заболеванием как муковисцидоз имеют повышенную уязвимость к коронавирусу. Об этом заявил главный внештатный специалист по генетике Минздрава Сергей Куцев.
Пациенты с муковисцидозом чрезвычайно уязвимы к инфекции, — рассказал генетик порталу «Будущее России. Национальные проекты».
По его словам, различные бактерии прекрасно размножаются в слизистом секрете лёгких таких пациентов. Из-за этого возникает хронический воспалительный процесс, который приводит к дыхательной недостаточности.
Сегодня пациенты с муковисцидозом подвергаются особой опасности, — подчеркнул Куцев.
Он напомнил, что из-за коронавируса сложилась непростая ситуация для всех людей с хроническими заболеваниями. Пациенты с наследственными болезнями обмена веществ нуждаются в регулярном приёме ферментозаместительных препаратов.
Многие больницы не принимают плановых больных, и нужно организовывать лечение в других стационарах, — рассказал эксперт.
NEWS.ru писал, что в России за сутки умерли 93 пациента с коронавирусом. В общей сложности в стране зафиксировано 2305 летальных случаев.
На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 252 245 человек на территории 85 регионов страны. С начала пандемии выздоровели 53 530 пациентов.