Генетик: пациенты с муковисцидозом особенно подвержены коронавирусу

https://static.news.ru/photo/eb5d848e-95c7-11ea-9f48-fa163e074e61_660.jpg Сергей Куцев Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Люди с таким наследственным заболеванием как муковисцидоз имеют повышенную уязвимость к коронавирусу. Об этом заявил главный внештатный специалист по генетике Минздрава Сергей Куцев.

Пациенты с муковисцидозом чрезвычайно уязвимы к инфекции, — рассказал генетик порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, различные бактерии прекрасно размножаются в слизистом секрете лёгких таких пациентов. Из-за этого возникает хронический воспалительный процесс, который приводит к дыхательной недостаточности.

Сегодня пациенты с муковисцидозом подвергаются особой опасности, — подчеркнул Куцев.

Он напомнил, что из-за коронавируса сложилась непростая ситуация для всех людей с хроническими заболеваниями. Пациенты с наследственными болезнями обмена веществ нуждаются в регулярном приёме ферментозаместительных препаратов.

Многие больницы не принимают плановых больных, и нужно организовывать лечение в других стационарах, — рассказал эксперт.

NEWS.ru писал, что в России за сутки умерли 93 пациента с коронавирусом. В общей сложности в стране зафиксировано 2305 летальных случаев.

На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 252 245 человек на территории 85 регионов страны. С начала пандемии выздоровели 53 530 пациентов.