За сутки в России скончались 93 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9da2565c-95b8-11ea-8868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие 24 часа на территории России скончались 93 пациента с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. В общей сложности на сегодняшний день в стране зафиксировано 2305 летальных случаев среди граждан с COVID-19. Об этом 14 мая сообщили в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

На сегодняшний день в России зафиксировано 252 245 случаев заражения COVID-19 на территории 85 регионов страны. С начала пандемии выздоровели 53 530 пациентов.

За последние сутки в РФ медицинские специалисты выявили 9974 заболевших, 4049 из них — это контактные лица без клинических симптомов болезни.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие 24 часа в России из больниц были выписаны по выздоровлении от коронавируса 5527 человек.