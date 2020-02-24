https://static.news.ru/photo/d3867572-56da-11ea-b96b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничивать себя в желании съесть пару блинчиков в ходе масленичной недели не следует. Такой совет дала россиянам гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Однако она посоветовала есть блины утром, заменяя ими сложные углеводы — например, каши. Врач предложила добавить к ним белок — творог, моцареллу, пармезан или слабосолёную нежирную рыбу. В качестве начинки также могут выступить фрукты и орехи.

Блины можно съесть и в середине дня, но без жирной красной рыбы, икры и масла — такое сочетание может аукнуться обострениями у тех, кто испытывает проблемы с желчным пузырём и поджелудочной железой. При этом, подчеркнула Дианова, такой приём пищи следует воспринимать как полноценный обед, а не перекус.

Если ограничивать себя по часам и правильно подбирать сочетания продуктов, то проблем с лишним весом не возникнет, — заявила гастроэнтеролог Пятому каналу.

При этом Дианова рекомендовала не есть блины на ужин, так как они могут задерживать воду в организме. Кроме того, такая пища хуже усваиваются в тёмное время суток. От сладких начинок врач посоветовала тоже отказаться, так как сочетание сложных и быстрых углеводов может привести к лишним килограммам в организме.

24 февраля в России началась Масленица. Ранее, как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор дал советы по выбору ингредиентов для блинов.