Гастроэнтеролог назвала самый вредный продукт для мужчин

https://static.news.ru/photo/6806f59c-745c-11eb-9f5b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заявила, что самым вредным блюдом для мужчин являются майонезные салаты.

Самый вредный продукт на столе — это майонезные салаты. Наши мужчины сейчас толстеют, очень много испытывают стресса. Ничего хорошего такие продукты не дают, — рассказала Дианова журналистам URA.RU.

По её словам, вместо майонеза следует использовать сметану. Также гастроэнтеролог посоветовала растягивать приём алкоголя, если совсем отказаться от него не получается.

Вопрос в том, чтобы люди относились умеренно к скорости принятия, — подчеркнула врач.

Она считает правильным употреблять большое количество овощей, которые богаты клетчаткой.

Если планируете какие-то шашлыки, то можно хотя бы обрамлять их овощами, — заявила гастроэнтеролог.

Ранее доктор назвал три самых губительных продукта для кишечника, которые нужно исключить из рациона. Терапевт из Германии Томас Фрилинг считает, что нужно перестать употреблять в пищу колбасные изделия: вяленые, копчёные и сильно переработанные, уменьшить потребления красного мяса до 500 граммов в неделю, употреблять минимальное количество сахара, а также исключить употребление майонеза и других жирных соусов.

Как писал NEWS.ru, эксперт по питанию Эбби Геллман назвала самые важные продукты в холодильнике. Ингредиенты для приготовления полезных блюд она запасает на всю неделю и среди них есть наименования, никогда не исчезающие из её рациона.