Диетолог назвала самые важные продукты в холодильнике

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Эксперт по правильному питанию из США Эбби Геллман рассказала, какую еду она всегда держит под рукой. Ингредиенты для приготовления полезных блюд она запасает на всю неделю и среди них есть наименования, никогда не исчезающие из её рациона.

Мой холодильник всегда набит под завязку, и внутри творится что-то вроде кухонного тетриса, — призналась Геллман в интервью Women’s Health.

В число продуктов запас которых диетолог регулярно пополняет, входят овощи, фрукты, миндальное молоко, греческий йогурт и куриные яйца. Кроме того, в холодильнике Геллман всегда есть напиток комбучи (проще говоря, чайный гриб). Его она пьёт по бутылке в день.

Одно яйцо содержит шесть граммов постного белка. Вдобавок в них есть 13 необходимых витаминов и минералов, в том числе витамин D, холин, лютеин и зеаксантин, — пояснила эксперт.

Одним из универсальных ингредиентов диетолог считает греческий йогурт. Им можно позавтракать, смешав с фруктами и орехами, а также использовать вместо майонеза в салатах. Этот продукт используют и для выпечки. Очень вкусно и полезно подавать греческий йогурт к запечённому картофелю.

В нём много питательных веществ и 15 граммов белка на одну порцию. Это хороший источник кальция, витамина B12 и многого другого, — утверждает Геллман.

Миндальное молоко также очень полезный, питательный, но ещё и очень вкусный продукт. Оно станет незаменимым для тех, кто придерживается растительной диеты или страдает непереносимостью лактозы. Миндальное молоко, как пояснила диетолог, позволяет восполнить недостаток витамина D и кальция, которых не хватает во многих растительных продуктах.