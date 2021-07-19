ФМБА приступило к клиническим исследованиям своей вакцины от COVID

Добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет примут участие в клинических испытаниях вакцины COVID-19, которую разработало Федеральное медико-биологическое агентство, говорится в сообщении на сайте ФМБА.

Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения на проведение клинических исследований I и II фаз субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, — отметили в ведомстве.

Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года. В них примут участие 200 добровольцев.

Разработчиком вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Препарат создан на новой технологической платформе и нацелен на развитие клеточного иммунитета. В июне 2021 года были завершены доклинические исследования вакцины, в результате которых были доказаны её безопасность, иммуногeнность и защитный потенциал.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавирусной инфекции, созданные в России и Китае. По его словам, список препаратов должен быть ограничен лишь теми, в действенности которых есть уверенность. В настоящее время в Европе и ряде других стран признано всего четыре вакцины.