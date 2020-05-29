Фитнес-тренер рассказала, как начать бегать без вреда для здоровья

https://static.news.ru/photo/ce952180-a1ad-11ea-8f18-fa163e074e61_660.jpg

В Москве с 1 июня откроются большинство городских парков. Жители смогут возобновить занятия спортом на улице. О том, как вернуть форму без вреда для здоровья рассказала диетолог Надежда Сенькова.

Сначала эксперт посоветовала делать суставную гимнастику. Это поможет разогреть мышцы и избежать травм. Сенькова отмечает что разминаться нужно по анатомической структуре снизу вверх — стопы, колени, бедра, таз, наклоны, плечи, шея. Можно и в обратном порядке, начиная с головы.

Разминка крайне важна, потому что если организм не разогрет, то травматизм увеличивается на 30%. Даже если организм здоровый, сильный, — сказала Синькова «Москве 24».

Она подчеркнула, что сразу с бега начинать не стоит. Практиковаться в первые разы нужно с ходьбы. Она пояснила, что опорно-двигательный аппарат точно будет не готов к нагрузке, даже к бегу трусцой.

Диетолог отметила, что начать можно с интервальных занятий. Тренер советует начать с дистанции в три километра с чередованием пяти минут ходьбы и трёх минут лёгкого бега. Сенькова также рекомендует делать так называемые остановки здоровья. Это когда при усталости человек останавливается восстановить дыхание и размять суставы.

Что касается питания до и после тренировок, то тут нужно понимать, какой результат необходимо получить.

Когда человек хочет уменьшить вес, то кардионагрузка делается на пустой желудок. С точки зрения здоровья, это не очень хорошо, но с точки зрения результативности, это максимально эффективно, — считает Сенькова.

Если желающий начать тренировки знает, что у него нет заболеваний желудочно-кишечного тракта, проблем с сердечно-сосудистой системой, то перед любой физической нагрузкой надо пить чай с мёдом. При этом сильно нагружать желудок, потому что могут появиться неприятные ощущения, может повыситься нагрузка на органы дыхания и сердце.

Как писал NEWS.ru, сервис с расписанием прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах».