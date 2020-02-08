Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн выступает за принудительную госпитализацию лиц, употребляющих психоактивные вещества.
Он пояснил, что в настоящее время в наркологии отсутствует механизм недобровольной госпитализации, необходимый в случаях, когда человек небезопасен как для окружающих, так и для себя самого. Его поведение непрогнозируемо, он может совершить какое-либо преступление или умереть.
По словам Брюна, депутаты Госдумы, в отличие от медиков, не понимают опасности подобных ситуаций и их пока не удаётся убедить в том, что механизм принудительной госпитализации должен быть разработан.
Нарколог также отметил, что законодатели всегда будут запаздывать с запретом наркотиков, поскольку ежегодно появляются десятки новых формул психоактивных веществ. На то, чтобы их идентифицировать и включить в состав запрещённых, необходимо время,
Ранее NEWS.ru писал, что главный нарколог Минздрава призвал россиян не спасаться от коронавируса алкоголем. По его словам, такая профилактика заражения не только бесполезна, но и вредна для организма.
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