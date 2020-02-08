https://static.news.ru/photo/6e20dd84-4beb-11ea-b7eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн выступает за принудительную госпитализацию лиц, употребляющих психоактивные вещества.

Он пояснил, что в настоящее время в наркологии отсутствует механизм недобровольной госпитализации, необходимый в случаях, когда человек небезопасен как для окружающих, так и для себя самого. Его поведение непрогнозируемо, он может совершить какое-либо преступление или умереть.

По словам Брюна, депутаты Госдумы, в отличие от медиков, не понимают опасности подобных ситуаций и их пока не удаётся убедить в том, что механизм принудительной госпитализации должен быть разработан.

Нарколог также отметил, что законодатели всегда будут запаздывать с запретом наркотиков, поскольку ежегодно появляются десятки новых формул психоактивных веществ. На то, чтобы их идентифицировать и включить в состав запрещённых, необходимо время, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью Брюна на телеканале НТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что главный нарколог Минздрава призвал россиян не спасаться от коронавируса алкоголем. По его словам, такая профилактика заражения не только бесполезна, но и вредна для организма.