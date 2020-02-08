https://static.news.ru/photo/b7f62b2c-4be5-11ea-b70b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление алкоголя в качестве меры профилактики заражения коронавирусом является бесполезным и вредным для организма занятием. Об этом предупредил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Слухи о том, что спиртное помогает избавляться от любых простудных заболеваний, он назвал мифом «на грани преступной мысли».

Не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса — это нагрузка на сердце, сердце останавливается, — сказал Брюн в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ.

В России выявлено лишь два человека с коронавирусной инфекцией — в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

В целом, как писал NEWS.ru, количество инфицированных превысило 40 тысяч человек, более 900 человек скончались. При этом свыше 3,2 тысячи заразившихся выздоровели.