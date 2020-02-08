Употребление алкоголя в качестве меры профилактики заражения коронавирусом является бесполезным и вредным для организма занятием. Об этом предупредил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Слухи о том, что спиртное помогает избавляться от любых простудных заболеваний, он назвал мифом «на грани преступной мысли».
Не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса — это нагрузка на сердце, сердце останавливается, —
сказалБрюн в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ.
В России выявлено лишь два человека с коронавирусной инфекцией — в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.
В целом, как писал NEWS.ru, количество инфицированных превысило 40 тысяч человек, более 900 человек скончались. При этом свыше 3,2 тысячи заразившихся выздоровели.
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