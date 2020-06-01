Здоровье

Ещё 71 москвич умер от коронавируса

22:23, 01 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество жертв эпидемии COVID-19 в российской столице достигло 2624 человек, увеличившись на 71, передаёт московский оперштаб.

В Москве скончался 71 пациент с подтверждённой пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, — отмечено в сообщении.

Как писал NEWS.ru, распространившийся из Китая коронавирус за полгода поразил не менее 6,27 миллиона человек, став мировой пандемией в марте 2020-го.

Россия держится в тройке стран — лидеров по распространению коронавируса. Количество заражённых достигло 415 тысяч и растёт.

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