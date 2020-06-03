Ещё 64 москвича скончались от коронавируса

Количество погибших от коронавируса в Москве увеличилось на 64 человека. К вечеру 3 июня столичный оперштаб зафиксировал 2749 жертв эпидемии COVID-19.
Скончались 64 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — отмечено в сообщении.
Как писал NEWS.ru, в целом по России официально подтверждено более 5,2 тысячи смертей от коронавирусной инфекции. С начала эпидемии заразились 432 тысячи человек, почти 196 тысяч россиян благополучно переболели COVID-19.
Москва остаётся лидером по количеству ежедневных смертей и суточному приросту ковид-положительных пациентов, но ситуация постепенно улучшается.
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