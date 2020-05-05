Ещё 50 москвичей умерли от COVID-19

https://static.news.ru/photo/89b66e72-8f09-11ea-9d0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пятьдесят пациентов с коронавирусом умерли 5 мая в лечебных учреждениях Москвы. Количество жертв эпидемии COVID-19 в столице достигло 866 человек.

По информации оперштаба по борьбе с инфекцией, все имели осложнения при вызванной вирусом пневмонии. Днём ранее в Москве скончались 52 пациента.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило 155 тысяч, увеличившись на 10 тысяч за минувшие сутки. К утру 5 мая умерли более 1,4 тысячи заболевших.