Ещё 48 москвичей умерли от коронавируса

https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Московские власти сообщили о 48 новых жертвах коронавирусной инфекции в столице. Количество умерших 16 июня оказалось одним из наименьших суточных показателей за полтора месяца.

По информации московского оперативного штаба, все умершие имели положительный результат теста на COVID-19.

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 208 тысяч человек. При этом, по словам заместителя мэра Анастасии Раковой, сотни тысяч горожан могли переболеть бессимптомно — случайное тестирование в начале июня выявило антитела у 17% участников.

Как писал NEWS.ru, к 16 июня коронавирус выявили у 545 тысяч жителей России, количество подтверждённых случаев увеличилось на 8,2 тысячи за последние сутки. Жертвами эпидемии в РФ стали около 7,3 тысячи человек. Выздоровели более 294 тысяч россиян.

Число заражённых в мире 15 июня превысило восемь миллионов человек. Погибли 436 тысяч.

Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За полгода вирус поразил более 8 миллионов человек, 438 тысяч заражённых умерли. Повсеместные карантинные ограничения привели к обрушению нефтяных цен, биржевых котировок и одному из крупнейших экономических кризисов за последние 100 лет.