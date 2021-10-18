Ещё 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 открыли в Москве

В Москве начали работу 30 новых центров бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития и руководитель оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице Анастасия Ракова, передаёт РИА Новости. Таким образом, количество точек сдачи экспресс-тестов в столице достигло 50.

C сегодняшнего дня помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг «Мои документы», популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем ещё 30: в 13 МФЦ, 10 торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах, — сказала Ракова.

По её словам, транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) являются точками с высокой проходимостью, что позволит привлечь к тестированию большое количество граждан. Вице-мэр отметила, что сейчас экспресс-тестирование на COVID-19 прошли более 20 тысяч человек.

Мы видим интерес со стороны жителей — экспресс-тесты в МФЦ и торговых центрах прошли уже более 20 тысяч москвичей, — отметила Ракова.

Она добавила, что положительный экспресс-тест не подтверждает факт заболевания. У людей с положительным результатом на месте берут ПЦР-тест. Диагноз будет считаться подтверждённым, если ПЦР окажется положительным. Результат приходит по СМС и отображается в электронной медкарте в течение одного-двух дней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сейчас эффективность экспресс-тестирования оценивается в 80%. С 11 по 15 октября процедуру в ТЦ и МФЦ Москвы прошли 13 тысяч человек, у 650 из них тест был положительным.