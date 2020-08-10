Эпидемиолог предупредил о новом карантине осенью

https://static.news.ru/photo/9ad880c0-db10-11ea-9d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор медицинских наук, эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал о распространении коронавируса. По его словам, в октябре мир снова уйдёт на карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

Он уверен, что до октября вводить жёсткие ограничения не стоит. Людям лучше переболеть летом, так как вирус будет менее «злобным», а осенью заболеет меньше людей. При этом у человека не может быть уверенности, что он перенесёт заболевание легко, а значит, нельзя говорить, что проще было бы переболеть сейчас.

Не волнуйтесь, в октябре вы закроетесь. В октябре уже всё будет, как было в марте — апреле. Если я неправ, я буду счастлив. Я буду счастлив, я вам сделаю подарок, что я был неправ. Потому что если я прав, то это будут смерти, — рассказал он в интервью RT.

Эксперт уверен, что это может привести к переполнению реанимаций. По его словам, подготовку необходимо начинать уже сейчас: свободных коек должно быть в три раза больше, чем занятых.

Потому что у вас тогда будет тренированный персонал, потому что у вас будут подготовлены приборы, у вас будут подготовлены маски и так далее. Миллион вещей, которые необходимы для спасения жизней, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил положительную динамику развития ситуации с коронавирусом в стране. По словам главы Минздрава РФ, в настоящее время из 132 тысяч коек для пациентов с COVID-19 свободны 35%.