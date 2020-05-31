Эпидемиолог опроверг возможность заражения человека коронавирусом от кошки

https://static.news.ru/photo/48893668-a3e6-11ea-a531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек не может заразиться COVID-19 от кошек и других домашних животных. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Человека кошка заразить не способна, это абсолютно доказанный факт, — цитирует эксперта РИА Новости.

Он пояснил, что у кошек и собак «свои коронавирусы», от которых существуют прививки. По словам Горелова, «в какой-то тысячной доле процента» возможно заражение животного от человека, а также передача вируса от одного питомца другому, но для хозяина и домашние любимцы в этом плане «абсолютно безопасны».

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре изучат возможность передачи коронавируса от кошки к человеку. Глава ведомства Анна Попова отметила, что на сегодняшний день известно о нескольких случаях заражения кошек, но источник вируса пока неизвестен.

В России, согласно последним данным, выявлено 414,8 тысячи случаев заражения. Более 175,8 тысячи человек выздоровели, свыше 4,8 тысячи умерли.

В мире зарегистрировано более 6,2 млн инфицированных COVID-19, более 375 тысяч погибли, более 2,8 млн выздоровели.