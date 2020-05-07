Эпидемиолог назвал причину роста числа заразившихся коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/e28ea7c8-907e-11ea-8ab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увеличение количества инфицированных коронавирусом, которое регистрируется в РФ на протяжении нескольких дней, связно с масштабным тестированием граждан, а также с несоблюдением режима самоизоляции. Об этом сообщил советник директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По словам эксперта, в ближайшие 10–14 дней также может вырасти число умерших из-за COVID-19 людей, однако оно не будет сильно превышать ежедневные показатели.

Низкая смертность, потому что она касается лишь 5–15% выявленных больных, у которых болезнь протекает тяжело или критически. За счёт активного массового тестирования населения в большем количестве в сравнении с другими странами и выявления главным образом бессимптомных носителей относительное число умерших меньше, чем в других странах. Но нельзя исключить и такие факторы, как ранняя диагностика, своевременное обращение больных за медпомощью и качественная работа реанимационной служб, — рассказал Малеев порталу стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве ежедневно делается более 40 тысяч анализов на коронавирус и на сегодняшний день проведён 1 млн тестов. Всего по России сделано более 4,8 млн исследований на наличие COVID-19.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).