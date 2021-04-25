Жарить не надо: эндокринолог предупредила об опасности семечек

https://static.news.ru/photo/56aac7ec-a6bb-11eb-9f94-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Семечки лучше всего употреблять сырыми, а не жареными. В противном случае они могут привести к обострению заболеваний желудка, предупредила эндокринолог Татьяна Бочарова, её предостережение приводит сайт телеканала «Звезда».

Дело в том, что в жаренном виде семена подсолнуха становятся источником канцерогенов. Поэтому наилучший способ их употребления — в сыром виде, пояснила медик.

Кроме того, отметила она, семечки очень калорийны: 100 граммов — это 550 калорий, что равноценно плитке шоколада. При этом как полноценная еда организмом они не воспринимаются, а потому способствуют набору лишнего веса.

Употреблять семечки каждый день можно, но в небольшом количестве — не более 30 граммов, — посоветовала Бочарова.

Она также назвала мифом утверждения о том, что от употребления семечек возникает аппендицит. Тем не менее, у людей с язвой или гастритом регулярное их поедание может спровоцировать обострение заболевания, уточнила эндокринолог.

Впрочем, если семечками не злоупотреблять, то они могут быть вполне полезны. В них присутствует много клетчатки и витаминов группы А, B и Е, а также магния, который нужен для функционирования сердца и нервной системы, напомнила врач.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова призвала помнить о том, что маложирные продукты всё равно содержат калории. В связи с этим ими их не следует есть слишком много.