Эндокринолог назвала диету Ларисы Долиной опасной

https://static.news.ru/photo/eff93bda-805b-11eb-bdfc-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская певица Лариса Долина неоднократно делилась с фанатами способами похудеть, которых сама придерживается. Она рассказывала, как долго «сидела на кефире», а сейчас не ест фрукты и ягоды, но зато налегает на мясо и рыбу. Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова считает, что это опасный опыт.

Врач заявила, что полный отказ от любых продуктов потенциально опасен. В случае с фруктами и ягодами организм недополучает витамины, добавила Филиппова в беседе с Пятым каналом.

В особенностях питания указывается полный отказ от фруктов и ягод. Это может создать дефицит витаминов и микроэлементов в организме, что в свою очередь негативно скажется на состоянии кожи волос, ногтей и зубов, — предупреждает эксперт.

Врач отмечает и возможные сбои в работе внутренних органов. А вот увлечение мясными и рыбными продуктами опасно переизбытком белка. Это столь же вредно, как и его нехватка.

А вот двукратный приём пищи до 15:00 ежедневно, коего придерживается артистка, может подойти не всем с точки зрения занятости. Он также может быть противопоказан по состоянию здоровья, так как может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, подвела итог Филиппова.

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил те элементы, которые должны составлять основу рациона человека. По его словам, человек должен есть овощи, фрукты, морепродукты, рыбу, пить иногда красное вино, но, конечно, в умеренных дозах, а также добавлять в рацион орехи, в частности миндаль, чёрный шоколад и чеснок, писал NEWS.ru.