Елена Малышева рассказала о «сенсационных переменах» в понимании COVID-19

https://static.news.ru/photo/557b23a4-332e-11eb-87b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о «сенсационных переменах» в информации, которой обладают специалисты об иммунитете к коронавирусной инфекции.

По её словам, все обсуждают наличие антител к COVID-19, однако не только они помогают избежать заражения.

Есть целая группа людей, у которых антител к коронавирусу нет, а иммунитет к нему есть. Или человек переболел, а антитела к коронавирусу были и пропали, но иммунитет остаётся. Считалось, что нет антител — смерть пришла. Теперь доказано, что это не так, — заявила Малышева в эфире программы «Жить здорово».

Её соведущий врач Андрей Продеус добавил, что учёные научились определять клетки, которые отвечают за иммунологическую память и иммунитет. Речь идёт о так называемых Т-клетках, которые «дают указания»: производить антитела или убивать поражённые вирусом клетки. При первой встрече с вирусом Т-клетка делает его «фотографию» и запоминает. При повторной встрече клетка активируется и даёт указание вырабатывать антитела. Как оказалось, этого достаточно, чтобы у человека появился иммунитет.

Приглашённый в студию эксперт отметил, что, по результатам исследований, до 20% работающих в «красной зоне» медицинских работников могут обладать клеточным иммунитетом.

Ранее Елена Малышева поведала о трёх «суперпродуктах», которые помогают избежать осложнений при заражении коронавирусом. По словам доктора медицинских наук, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, селена и цинка. Среди продуктов, особенно богатых этими микроэлементами, Малышева выделила три.

Также врач рассказала о способностях чёрного перца противостоять коронавирусной инфекции. По её словам, перец содержит в своём составе пиперин, который способен блокировать действие частиц COVID-19, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. В частности, пиперин взаимодействует с белком S — «короной» вируса, в результате чего он перестаёт функционировать, писал NEWS.ru.