Эксперты ВОЗ назвали основной показатель спада пандемии

https://static.news.ru/photo/9327a6a0-8aff-11ea-8759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сообщила о показателе, который будет свидетельствовать о спаде эпидемии.

Момент, когда один больной заражает менее одного человека (в среднем) указывает, что эпидемия пошла на спад, — цитирует её РИА Новости.

На сегодняшний день в мире выявлено 3 194 523 заражённых коронавирусом. Выздороветь от болезни удалось 973,5 тысячам людей, скончались — более 227 тысяч человек. ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией в марте 2020 года.

Как ранее информировал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения не нашла связи между прививками и защищённостью от COVID-19. В качестве примера эксперты назвали Китай, где 99% населения привиты от различных заболеваний.