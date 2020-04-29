Здоровье

Эксперты ВОЗ назвали основной показатель спада пандемии

19:24, 30 апреля 2020 16
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сообщила о показателе, который будет свидетельствовать о спаде эпидемии.

Момент, когда один больной заражает менее одного человека (в среднем) указывает, что эпидемия пошла на спад, — цитирует её РИА Новости.

На сегодняшний день в мире выявлено 3 194 523 заражённых коронавирусом. Выздороветь от болезни удалось 973,5 тысячам людей, скончались — более 227 тысяч человек. ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией в марте 2020 года.

Как ранее информировал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения не нашла связи между прививками и защищённостью от COVID-19. В качестве примера эксперты назвали Китай, где 99% населения привиты от различных заболеваний.

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