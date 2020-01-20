Россия понемногу скатывается в демографическую яму. Во многом это результат провала рождаемости 90-х годов прошлого столетия. Возрастная когорта от 22 до 36 лет очень малочисленная, и ожидать от этих людей большого количества детей не приходится. Даже с учётом того, что президент РФ Владимир Путин озвучил беспрецедентные новые меры поддержки материнства и детства, вряд ли страна быстро выйдет из наметившегося «пике». Задача врачей сегодня, как рассказала NEWS.ru директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, «с большим трепетом относиться к репродуктивному здоровью малочисленных групп молодёжи, чтобы они смогли родить столько детей, сколько они захотят». Но и самим молодым людям следует всё время помнить об основных угрозах их способности к размножению.

По словам Ерофеевой, бесплодием страдает около 10% населения, из которых 5-6% имеют патологии от природы. Людям с врождёнными аномалиями самостоятельно не справиться с проблемой — обязательно надо обращаться к докторам, чтобы родить ребёнка. В остальных случаях всё несколько проще, хотя и здесь визит к медику необходим.

Традиционно считалось, что ответственность за бесплодие лежит на женщине, добавила Ерофеева. Однако в настоящее время специалисты полагают, что это не так: невозможность зачать ребёнка в равной мере зависит как от мужчин, так и от женщин. Кроме того, как утверждает врач, почти в трети всех случаев имеет место некое «несоответствие, совместная патология».

Существуют открытые данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которыми оперируют репродуктологи всей планеты. Выглядят они неутешительно.

В настоящий момент сочетанный фактор — мужское и женское бесплодие — составляет 20%. Более чем в 50% случаев причиной является именно мужской фактор. И эта цифра растёт примерно на 10% за десять лет; то есть 10 лет назад мужской фактор в бесплодии пар оценивался в 40%, 20 лет назад — в 30%. И это информация достоверная, в открытом доступе на сайте ВОЗ. Михаил Рузаев врач уролог-андролог, кандидат медицинских наук врач уролог-андролог, кандидат медицинских наук

С возрастом процент бесплодных пар увеличивается. Эксперты единодушны: основными факторами, угрожающими репродуктивному здоровью, являются курение, алкоголь, употребление наркотиков, а также инфекции, передающиеся половым путём (ИППП). К относительно новым угрозам фертильности, по мнению Рузаева, следует отнести бесконтрольное использование стимуляторов для роста мышц, которые частенько предлагают использовать инструкторы в фитнес-центрах и спортзалах.

Сомнительные связи

Дерматолог-венеролог, кандидат медицинских наук Алла Архипенкова утверждает: опасность для репродуктивного здоровья представляют абсолютно все инфекции, передающиеся половым путем.

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Все ИППП вызывают хронические воспалительные процессы, которые нарушают репродуктивную функцию организма. Мера профилактики — использование средств индивидуальной защиты, вдумчивый подход к выбору полового партнёра, своевременные обследования в КВД: прийти к врачу следует сразу же после сомнительных связей. Алла Архипенкова врач дерматолог-венеролог, кандидат медицинских наук врач дерматолог-венеролог, кандидат медицинских наук

Очень часто, по её наблюдениям, ИППП протекают бессимптомно, особенно у девушек. Нелеченная инфекция может приводить к тому, что запаиваются трубы, по которым перемещаются яйцеклетки. Хотя, как рассказала акушер-гинеколог Ерофеева, современные технологии позволяют забеременеть женщинам с непроходимостью труб или даже тем, у кого они были удалены. Тем не менее, молодые люди, вступая в половые отношения, должны находиться под контролем у медиков, подчеркнула врач. Особенно, если они хотят иметь в дальнейшем полноценную семью.

Андролог Михаил Рузаев, в свою очередь, обращает внимание на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Ещё несколько лет назад это заболевание в большей степени затрагивало гомосексуалистов и наркоманов. Сейчас же ВИЧ чаще болеют гетеросексуалы, которые заражаются при половых контактах. Отсюда — важность использования презервативов. При этом перед контактом без него следует сделать диагностику обоим партнёрам.

Вредные привычки у мужчин

«Мужчины делают всё, чтобы их фертильная функция угасала», полагает Любовь Ерофеева. Прежде всего, угрозу представляет курение, поскольку никотин — сосудистый яд, который неизбежно нарушает фертильность мужчин. Алкоголь тоже вреден: идёт хроническая интоксикация, и, как уверяет эксперт, «ожидать рождения здорового потомства не приходится».

С коллегой полностью согласен и Михаил Рузаев: человек сохраняет способность произвести потомство только в том случае, если он отказывается от вредных привычек, или, по меньшей мере, держит их под контролем. Помимо никотина и алкоголя, врач относит к факторам риска заболевания, на которые мужчина часто даже не обращает внимание: это воспаление предстательной железы, ожирение, а также бездумное применение стимуляторов для роста мышц.

По отношению к репродуктивной функции это особенно опасно, поскольку такие препараты часто содержат мужские половые гормоны, а также токсичные для сперматозоидов компоненты. В случае, если принято решение нарастить мышечную массу, следует посоветоваться с андрологом. Выходов как минимум два. Один из них — криоконсервация биологического материала на время курсового приёма анаболических гормональных препаратов либо лекарственная поддержка, которая позволит избежать утраты репродуктивной функции. В любом случае, нужна консультация андролога, — убеждён Рузаев.

Помимо всего перечисленного, в медицине есть целый ряд методик лечения онкологических заболеваний (например, радиотерапия и химиотерапия), которые губят репродуктивные клетки. Также есть несколько мужских профессий, при которых может пострадать фертильность организма. Рекомендуется в таких случаях заранее (до начала лечения или до старта профессиональной деятельности) сдать в банк генетический материал. Он может храниться вечно, и, возможно, потребуется в будущем.

Мужское здоровье

Сперматозоиды очень уязвимы по самой своей сути. И для того, чтобы сохранить за собой право иметь детей, представителям сильной половины человечества желательно проявить озабоченность своим мужским здоровьем «с младых ногтей». Как рассказал Михаил Рузаев, каждому мужчине желательно иметь начальные данные о своей репродуктивной функции. Начиная с момента полового созревания (16 лет), необходимо обратиться к урологу-андрологу.

Уже в юном возрасте хотя бы раз нужно сделать спермограмму. Чтобы знать, что показатели нормальные, либо, если что-то не в порядке, найти причину патологии и решение проблемы. Варианты коррекции могут быть как самыми простыми (нормализовать вес, исключить вредные привычки), так и более сложными, вплоть до оперативного вмешательства.

Порой достаточно бывает отказаться от курения и алкоголя и привнести в жизнь хотя бы небольшие порции физической активности. При этом, утверждает андролог, после отказа от вредных привычек эффект будет заметен уже через 2,5-3 месяца, поскольку сперматогенез у мужчины занимает 72 дня. Рузаев рекомендует регулярную спортивную нагрузку в объёме не менее 350-400 минут в неделю. Это может быть ходьба, бег, подвижная игра: любые подобные действия способствуют выработке тестостерона, а он, в свою очередь, влияет на сперматогенез.

Кроме того, важно правильно питаться и избегать жареной пищи: трансжиры, образующиеся при жарке, негативно влияют на организм человека на клеточном уровне, и сперматозоидам также может быть нанесён вред.

Женское здоровье

uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Для женщин основные факторы риска такие же, как и для мужчин: курение, алкоголь, ИППП. А вот аборты, вопреки расхожему мнению, в этот список не попадают — их количество не приводит к увеличению вероятности стать бесплодной.

Аборты — это миф, укоренившийся в сознании и людей, и даже специалистов. В советские времена аборты делались острым инструментом, кюреткой. К тому же тогда очень плохо диагностировались половые инфекции, и одно накладывалось на другое. Таким образом родился миф о вреде абортов. На самом деле это не так. Современный аборт — это или медикаментозный метод, не инвазивный и щадящий, либо вакуум-аспирация, которую тоже можно считать малоинвазивным методом. Фертильная функция у женщин восстанавливается очень быстро, уже через три-четыре недели и никак не сказывается на плодовитости. Аборты не увеличивают число бесплодных пар. Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог

Основной риск, считает акушер-гинеколог, это всё же курение. Также есть и естественные процессы, которые с возрастом уменьшают шанс забеременеть. Так, у женщин со временем уменьшается число полноценных яйцеклеток, который затем могут превратиться в эмбрион. В возрасте 35 лет их становится меньше на треть. С этого времени надо начинать относиться к себе более внимательно, чаще посещать докторов.

Существуют устоявшиеся, проверенные веками акушерские каноны. Основные из них — четыре. Не рекомендуется рожать:

слишком рано, до 16-17 лет;

слишком поздно — после 45 лет;

слишком часто — перерыв между родами должен составлять не менее двух лет;

слишком много: четверо родов считаются физиологическими родами, более пяти родов уже могут протекать на грани патологии.

Эксперты всего мира утверждают, что престиж семьи как социального института падает. Однако возможность обзавестись потомством ещё долго будет в числе приоритетных ценностей человечества. В деле сохранения репродуктивного здоровья нации огромное значение имеет пропаганда здорового образа жизни, просвещение молодежи в отношении ИППП и методов контрацепции.