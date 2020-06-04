Эксперт усомнился в пользе дезинфекции улиц от коронавируса

https://static.news.ru/photo/244f3abe-a6d8-11ea-bba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дезинфекция улиц во время пандемии не несёт особого эффекта в борьбе с коронавирусом, но лишней не будет. Полезность обработки улиц минимальная с точки зрения сдерживания вируса.

Гораздо важнее соблюдение дистанции и правил гигиены, заявил научный координатор Национального института инфекционный заболеваний в Италии Сальваторе Куриале. Дело в том, что на поверхности вирус живёт всего несколько часов и погибает сам через некоторое время, пишет Daily Mail.

Дезинфекция улиц является лишь неплохим дополнением к более важным мерам борьбы с коронавирусом. Главные из них — ношение масок в помещениях и мытьё рук.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в столице подъезды многоквартирных жилых домов будут ежедневно дезинфицировать ещё месяц. Каждый день коммунальные службы обрабатывают поверхности в жилом фонде общей площадью 30 млн кв. м.