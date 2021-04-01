Эксперт рассказала, где можно купить «правильную» гомеопатию

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Большая часть гомеопатии — это лекарственные средства. Поэтому найти их можно только в аптеках. Перед покупкой гомеопатии необходимо проверить, что средства являются официально зарегистрированными. Об этом в разговоре с журналистами сообщила главный консультант по гомеопатии Мария Томкевич.

По её словам, на каждом гомеопатическом препарате стоит маркировка. На упаковке написано либо слово «гомеопатический», либо словосочетание «гомеопатическое лекарственное средство». Если указанные параметры на месте, препарат можно покупать. Например, это может быть средство от кашля, подчеркнула эксперт.

Томкевич предупредила, что в продаже есть гомеопатия, приём которой требует консультации у медицинского специалиста. При этом, сказала она, большая часть этих средств являются лекарственными. Поэтому купить препараты можно исключительно в аптеке.

Из-под полы гомеопатические препараты не продаются. Все они проходят строгий контроль качества и регистрируются в установленном государством порядке, — цитирует Томкевич телеканал «Звезда».

Она добавила, что представители Всемирной организации здравоохранения сейчас пропагандируют ответственное самолечение. И человек, который должным образом относится к своему здоровью, способен купить лекарство в безрецептурной аптеке. И это средство может быть как синтетическим или растительным, так и гомеопатическим.

Как ранее передавал NEWS.ru, теледоктор Евгений Комаровский раскритиковал популярные способы укрепления иммунитета. В частности, это народные средства, такие как лук и чеснок.

К худшим способам защитить иммунитет относятся БАДы, иммуномодуляторы, эхинацея и элеутерококк.