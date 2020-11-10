Эксперт призвал увеличить льготный перечень лекарств

https://static.news.ru/photo/7efc44c4-235c-11eb-aa08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне должны активнее требовать от правительства включения различных лекарств в льготный перечень, а пожилые пациенты должны получать их бесплатно. Об этом заявил член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

Таким образом он прокомментировал рост цен на лекарства в России, вызванный пандемией коронавируса и изменением курса иностранных валют. Он напомнил, что россиянам приходится значительные суммы тратить в аптеках и больницах, сдавать платные тесты, покупать маски, антисептики, антибиотики, противовирусные препараты. Только один препарат от COVID-19 продавался по 12 тысяч рублей.

Я считаю, что все пенсионеры старше 65 лет должны получать лекарственные препараты, которые им прописаны врачом, бесплатно, — цитирует ОТР Старченко.

Он добавил, что в России есть рычаги сдерживания цен на фармбизнес. В частности, правительство регулирует цены с помощью перечня препаратов, на которые устанавливается предельно допустимая наценка. Россияне должны требовать расширения льготного перечня лекарств.

Как писал NEWS.ru, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить деньги социально незащищённым гражданам, в том числе пенсионерам и инвалидам, на покупку защитных масок.

Миронов считает, что создание системы распределения качественных защитных масок позволит поддержать как социально незащищённых россиян, для которых новые траты во время кризиса ещё больше снижают уровень жизни, так и отечественный бизнес.