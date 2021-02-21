Эксперт предупредил, что социальное дистанцирование снижает иммунитет

https://static.news.ru/photo/01a1504e-7458-11eb-b77f-96000091f725_660.jpg Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Будущей зимой может вспыхнуть мощная эпидемия гриппа. Как заявил профессор и ведущий эпидемиолог Джон Эдмундс, это произойдёт из-за того, что социальное дистанцирование снизит уровень иммунитета.

В Великобритании от сезонного гриппа умирает от 10 тысяч до 30 тысяч человек. Учёные опасаются, что падение уровня иммунитета к гриппу может привести в следующем году к одной из самых страшных вспышек этой болезни за многие годы.

Если бы мне пришлось сделать ставку, то я бы предположил, что грядущей зимой мы, вероятно, столкнёмся с более серьёзной эпидемией, — приводит слова Эдмундса The Sun.

Он добавил, что в этом году из-за карантина «мы практически пропустили грипп», поэтому уровень иммунитета будет ниже обычного. Это может привести к новым опасным мутациям вируса в человеческом организме и затруднит выработку вакцины.

Как писал NEWS.ru, миллиардер Билл Гейтс заявил, что мир не готов к следующей угрозе. Бизнесмен выразил надежду на позитивные перемены. По мнению предпринимателя, COVID-19 уже стал частью повседневной жизни, поэтому правительства должны защищать граждан от пандемии так же, как и от землетрясений, торнадо или других климатических изменений. Он добавил, что благодаря лучшей диагностике было бы можно скорее выявлять заражённых и существенно снизить число умерших от COVID-19.