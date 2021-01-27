Билл Гейтс предупредил о пандемии «в десять раз хуже» коронавируса

https://static.news.ru/photo/ea3e1b86-60c4-11eb-a50b-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Qin Lang/Xinhua/Global Look Press

В будущем мир может ожидать пандемия «в десять раз хуже» нынешней пандемии коронавируса. Об этом заявил основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс.

Он отметил, что мир не готов к следующей угрозе. Бизнесмен выразил надежду на позитивные перемены.

Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать, — подчеркнул Гейтс в интервью изданию Süddeutsche Zeitung

По мнению предпринимателя, COVID-19 уже стал частью повседневной жизни, поэтому правительства должны защищать граждан от пандемии так же, как и от землетрясений, торнадо или других климатических изменений.

Во время нынешней пандемии ощущалась бы большая разница, если бы подготовка была немного лучше, — полагает Гейтс.

Он добавил, что благодаря лучшей диагностике было бы можно скорее выявлять заражённых и существенно снизить число умерших от COVID-19.

Ранее Билл Гейтс выразил опасение, что несмотря на вакцинацию, пандемия коронавируса в ближайшие месяцы только усилится. Неблагоприятный прогноз он получил на основе анализа компьютерных моделей. По его данным, в январе ситуация во всём мире с распространением коронавируса обернётся в худшую сторону.

Гейтс ещё раз заявил, что считает ношение масок и социальную дистанцию эффективными средствами борьбы с распространением этой инфекции. В следующем году, по его словам, продлятся и ограничения на посещение публичных мест. В целом же 2021 год должен стать переломным — заболеваемость и смертность начнут снижаться и жизнь постепенно станет налаживаться.

Эти ожидания миллиардер связывает с вакцинацией, которая весной следующего года должна достичь глобальных масштабов. При этом его опасения вызывает рост числа её противников. Миллиардер признался, что не понимает причин такого неверия в науку, писал NEWS.ru.