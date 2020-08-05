Эксперт оценила влияние температуры тела на тяжесть COVID-19

https://static.news.ru/photo/fa6dd0d2-d7d5-11ea-901f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Низкая температура у пациента в первые дни заболевания коронавирусной инфекцией может свидетельствовать о каких-либо сопутствующих заболеваниях. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По её словам, медики не имеют данных о связи низкой температуры тела с тяжёлым течением заболевания.

Какие-то сопутствующие заболевания могут вызывать такую низкую (35,5 и ниже. — NEWS.ru) температуру при коронавирусе, — рассказала специалист журналистам РИА Новости.

Часто низкая температура тела может говорить о эндокринных нарушениях у человека, например о проблемах со щитовидной железой. В некоторых случаях низкая температура может быть связана с недостаточностью иммунного ответа.

Медик подчеркнула, что пациенты с температурой тела 35,5 и ниже должны обратиться к врачу, но не стоит сразу же подозревать у себя заболевание коронавирусной инфекцией.

Ранее американские учёные заявили, что температура тела ниже 35,5 в первые дни заболевания COVID-19 может свидетельствовать о тяжёлом течении коронавирусной инфекции.

NEWS.ru писал, что число погибших от коронавирусной инфекции в мире превысило 700 тысяч человек. По данным на 5 августа, СOVID-19 в мире подтверждён у 18,4 млн человек.