Эксперт оценил возможность взаимодействия гриппа и коронавируса

https://static.news.ru/photo/a21839d6-ff4e-11ea-bce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Грипп и коронавирус могут усилить, ослабить или же вовсе «не заметить» друг друга. На сегодняшний день неизвестно, как они будут взаимодействовать, заявил замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе пресс-конференции МИА «Россия сегодня».

Необычность ситуации заключается в том, что эти два процесса могут наложиться на друг друга <...>, хотя сценарий до конца неизвестен: они усилят друг друга, грипп и коронавирус? Они не заметят друг друга? Или ослабят друг друга? Это покажет время, — отметил Горелов, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за минувшие сутки зафиксировано 7212 случаев коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 1 136 048. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, это максимальный прирост с 23 июня.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (1560), Санкт-Петербурге (224) и Московской области (208). За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 108 человек.