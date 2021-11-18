Эксперт оценил опасность двухкомпонентной ревакцинации

Ревакцинация от коронавируса двухкомпонентными вакцинами один раз в полгода не опасна, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. По его словам, главное, чтобы на момент прививки у человека не было противопоказаний, а с момента последней вакцинации прошло один-два месяца, сообщает РИА Новости.

Опасности для организма, если у него на момент проведения вакцинации нет противопоказаний, то их, на мой взгляд, не должно существовать. Самое главное, чтобы введение вакцины было не ранее чем через один–два месяца после введения предыдущей вакцины. Если этот срок выдерживается — а мы говорим про полгода, — то тут никаких подводных камней не должно быть, — пояснил Вознесенский.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее пояснял, что негативных последствий от неоднократной ревакцинации против коронавирусной инфекции не выявлено. Защитный уровень иммунитета сохраняется.

Ранее стало известно, что решение о ревакцинации следует принимать, исходя из уровня антител. В первую очередь ревакцинироваться следует тем, кто боится за своё здоровье, у кого есть проблемы с иммунитетом, а также людям преклонного возраста, заявил профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков.