Эксперт назвал самую полезную рыбу

https://static.news.ru/photo/7ff5dc28-fd7d-11ea-bf5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О том, какой рыбе — речной или морской — лучше отдать предпочтение, рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

По словам эксперта, диетологи считают рыбу важным элементом сбалансированного питания. При этом морскую рыбу специалисты называют более полезной, однако многие всё-таки предпочитают рыбу из пресноводных водоёмов.

Если люди с детства потребляли рыбу из внутренних водоёмов, то она им привычна и любима. Её сложно чем-то заменить. Лещ, вобла, карп, судак, сазан — любая рыба полезная. Главное — следить, чтобы она была выловлена в экологически чистых районах и подальше от крупных городов: в чистых реках и озёрах, — объяснил радио Sputnik Фомин.

Он добавил, что предпочтения людей во многом зависят от региона проживания. Например, в ряде районов, где обитает пресноводная рыба, таких как Ростовская область, Астраханская область, районы Сибири, её вылавливают и тут же продают. Между тем в Мурманске, Хабаровске, Владивостоке пресноводную рыбу практически никто не видел, там едят морскую. В центральных регионах страны представлена и та и другая, однако 90% продаж приходится на морскую рыбу.

Эксперт считает, что особенно полезна рыба, которая живёт в северных водоёмах.

Вся рыба содержит много белка. В плане жира наиболее полезна та, которая живёт на Севере, в холодных водах, северных морях, потому что жир в ней содержит большое количество непредельных кислот, так называемых омега-3, — рассказал Фомин.

Он уточнил, что непредельные кислоты незаменимы, так как без них организму трудно сохранять физиологический тонус. Кроме того, они являются своеобразным очистителем организма, так как связывают все вредные радикалы.

На российском рынке широко представлена северная рыба — минтай, треска, пикша, селёдка, камбала.

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