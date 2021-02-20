Эксперт назвал период заразности после лёгкой формы коронавируса

https://static.news.ru/photo/922a4994-7436-11eb-87c9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус наиболее активно передаётся в первую неделю после заражения, человек с лёгким течением болезни перестаёт быть заразным через 11 дней. Об этом заявил завотделом «Коллекция микроорганизмов» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Олег Пьянков.

Наиболее активно вирус передаётся в первые пять — семь дней после заражения человека. Как правило, после 11 дня, если у человека нетяжёлая форма, не подтверждается, что у него рост генетического материала, то, скорее всего, этот человек уже не опасен, — сообщил в эфире телеканала «Россия 1» Пьянков.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 12 742 жителей 85 российских регионов. Общее количество инфицированных COVID-19 в РФ достигло 4 164 726. Наибольшее число заражённых коронавирусом за последние 24 часа зафиксировано в Москве (1602), Санкт-Петербурге (996) и Подмосковье (735). Наименьшие темпы прироста зарегистрированы в Республике Тыва (0,04%), Магаданской области и Еврейской АО (0,09%), в Адыгее и Чечне (0,11%).

За весь период пандемии выздоровели после перенесённого COVID-19 в России 3 713 445 человек (+16 012 за сутки). Скончались от инфекции 83 293 жителя РФ (+417 за сутки). Под медицинским наблюдением в данный момент остаются 594 599 россиян.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии превысило отметку в 111 млн человек.