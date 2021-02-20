За сутки в России выявили более 12 тысяч заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a0eb28da-741e-11eb-892e-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 12 742 жителей 85 российских регионов. Общее количество инфицированных COVID-19 в РФ достигло 4 164 726.

По состоянию на 21 февраля коронавирус выявили у 4 164 726 жителей РФ. За последние сутки — 12 742 подтверждённых случая в 85 регионах, у 10,8% заражённых болезнь протекает без клинических проявлений, — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заражённых коронавирусом за последние 24 часа зафиксировано в Москве (1602), Санкт-Петербурге (996) и Подмосковье (735). Наименьшие темпы прироста зарегистрированы в Республике Тыва (0,04%), Магаданской области и Еврейской АО (0,09%), в Адыгее и Чечне (0,11%).

За весь период пандемии выздоровели после перенесённого COVID-19 в России 3 713 445 человек (+16 012 за сутки). Скончались от инфекции 83 293 жителя РФ (+417 за сутки). Под медицинским наблюдением в данный момент остаются 594 599 россиян.

Как писал NEWS.ru, согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии превысило отметку в 111 млн человек. По состоянию на 21 февраля COVID-19 заболели 111 085 606 человек. Число жертв пандемии коронавируса во всём мире увеличилось до 2 460 726 человек, свидетельствуют обнародованные университетом данные. Вылечились от COVID-19 более 85 млн человек.

Через отметку в 10 млн заразившихся на сегодняшний день перевалили только три страны — это США, Индия и Бразилия, занимающие первые три строчки среди стран по количеству выявленных случаев заболевания. В Штатах с начала пандемии диагноз «коронавирус» поставили 28,08 млн человек. США также лидируют в мире и по числу летальных исходов от COVID-19, от инфекции в этой стране скончались почти полмиллиона человек (498 тысяч).