Доктор Мясников рассказал о бесполезности препаратов от гипертонии

Лекарства от гипертонии могут не оказывать должного эффекта из-за того, что был выбран не тот препарат, не та доза, время или комбинация. Об этом в эфире «Россия — 1» заявил главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в таких случаях необходимо изменять первоначальную схему лечения.

Мы даём один препарат, если он не помогает, не увеличивая дозу, назначаем другой препарат и так далее, — отметил Мясников.

Он пояснил, что зачастую специалисты лечат не саму болезнь, а её симптомы. Чтобы снизить возможные риски гипертонии, пациентам необходимо регулярно проходить медосмотр, проводить холтеровское мониторирование в течение суток, а также отказываться от таких вредных привычек, как курение и употребление алкогольных напитков. Также доктор призвал следить за питанием и уровнем потребляемой соли.

Ранее Мясников сообщил о том, что большинство людей, которые страдают гипертонией, неправильно подходят к своему лечению. Он отметил, что люди с повышенным давлением либо стараются игнорировать заболевание, либо, наоборот, чрезмерно зацикливаются на проблеме и отказываются от активного образа жизни, измеряя показатели «каждую секунду». По его словам, гипертоникам необходимо тренировать сердечно-сосудистую систему и раз в три месяца посещать кардиолога.