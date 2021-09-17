Доктор Мясников назвал лекарства, вызывающие рак

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Врач-дерматолог Анна Бессалова рассказала, что кожные заболевания не зависят от пищевых привычек. Она выделила только одну небольшую группу пациентов, которым нужно менять рацион. Её слова приводит 5-tv.ru.

Врач-дерматолог Анна Бессалова рассказала, что кожные заболевания не зависят от пищевых привычек. Она выделила только одну небольшую группу пациентов, которым нужно менять рацион. Её слова приводит 5-tv.ru. Для тех, чьё...