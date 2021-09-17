Доктор Мясников назвал лекарства, вызывающие рак

Александр МясниковФото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
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Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников рассказал URA.RU, что такие препараты, как «Зантак» и «Редуксин», запретили во многих странах из-за риска возникновения рака, но по-прежнему продают в России. Он также добавил, что препарат на западе был довольно популярным.
Недавно отозвали «Зантак», он же «Ранитидин» — препарат для лечения гастритов. Очень популярный. Самый популярный был. Его продавали в малых дозах без рецепта в Америке, Европе. За рубежом отозван из-за того, что увеличивает риски онкологии. Но у нас его по-прежнему продают, — поделился доктор Мясников.
Специалист отметил, что практика отзыва препаратов является нормой. Причиной этому становятся ограниченные «полевые» испытания препаратов. Мясников уточнил, что с поступлением лекарства в массы начинают проявляться побочные явления.
Раннее завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН профессор Пётр Чумаков заявил, что мировые лидеры могут договориться на международном уровне о проведении принудительной вакцинации от коронавируса в своих странах. Он отметил, что терпение многих стран «начинает лопаться».