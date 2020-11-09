Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии

https://static.news.ru/photo/22ba5ac6-22bb-11eb-8daa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О лечении, профилактике и заблуждениях относительно пневмонии рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский. Видео, в котором он также призвал «не выпрашивать антибиотики», размещено на YouTube-канале медика.

Как пояснил Комаровский, пневмония — это не диагноз, а воспалительный процесс в лёгких. Он может быть как бактериальным, так и вирусным. При этом в последнем случае лечиться антибиотиками нельзя, так как это приведёт к осложнениям, а никак не станет их профилактикой.

Наука давным-давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно, — пояснил Комаровский.

Назначение антибиотиков в целях профилактики при вирусных инфекциях во много раз увеличивает риск получить бактериальную пневмонию.

Если вы чувствуете себя нормально, есть температура, но нет дефицита кислорода, общее состояние терпимое, то фактически любое лечение, кроме жаропонижающих средств, ухудшает ваши перспективы, — заключил врач.

Доктор Комаровский также обратился с призывом не «выпрашивать антибиотики» у врачей, а следовать их предписаниям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в больницах от коронавируса в 95% случаев умирают люди, которые занимались самолечением. Он также обратился к заболевшим с просьбой в случае необходимости звонить врачам и получать рецепт на лекарство, которое они пропишут.

Как сообщал NEWS.ru, в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные, согласно которым число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 677 тыс., что стало новым максимумом роста заболеваемости за сутки с начала пандемии.