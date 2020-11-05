Собянин рассказал, кто почти всегда умирает в больницах от коронавируса

https://static.news.ru/photo/de01ad62-1f95-11eb-bfb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московских больницах от коронавируса в 95% случаев умирают люди, которые занимались самолечением. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Главное — не рваться в аптеку и не покупать лекарства, не заниматься самолечением. Вы знаете, кто умирает в наших больницах в первую очередь? Те, кто занимался самолечением, это 95%, — сообщил в эфире телеканала «Россия 1» градоначальник.

Он посоветовал в случае необходимости звонить врачам и получать рецепт на лекарство, которое они пропишут.

Ранее мэр рассказал, что власти Москвы «пока не предполагают» вводить в городе полный локдаун из-за распространения коронавируса. По его словам, система здравоохранения столицы в настоящий момент справляется с проблемами и вызовами, появившимися из-за COVID-19.

По данным на 5 ноября, российские медики выявили 19 404 новых случая COVID-19 за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 712 858. Из них умерли 29 509 (292 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 279 169 (12 238). На лечении находятся 404 180 граждан с подтверждённым COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок, писал NEWS.ru.