Дмитрий Киселёв вылечился от коронавируса

Российский телеведущий Дмитрий Киселёв выздоровел от коронавируса, из-за которого его впервые за 10 лет сменил на программе «Вести недели» другой ведущий. Он сообщил, что сдал отрицательный ПЦР-тест, пишет РИА Новости.
Сегодня пришёл отрицательный ПЦР! Спасибо врачам и сёстрам 52-й больницы и всем, кто поддерживал меня эти две недели, — заявил Киселёв.
Дмитрий Киселёв является ведущим телепрограммы «Вести недели» на канале «Россия 1». С 2013 года он занимает должность генерального директора Международного информационного агентства «Россия сегодня».
Ранее Киселёв рассказал, что чувствовал себя в больнице «как в санатории». Из-за прививки и ревакцинации болезнь, по его словам, прошла «по щадящему пути», несмотря на обширное поражение лёгких.