Дмитрий Киселёв вылечился от коронавируса

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Рентгенолог Андрей Бобков сообщил, что метод компьютерной томографии (КТ) позволяет лучше диагностировать коронавирус и определить уровень повреждения лёгких. Он уточнил в интервью порталу Sputnik, что КТ проводит сканирование тела человека послойно, формируя объёмное изображение.

По его словам, чаще всего КТ назначают, если при нормальной рентгенологической картине у пациента наблюдаются одышка, сильный кашель и падение сатурации. При этом доза излучения, которую получают пациенты во время...